قائد الجيش استقبل معوض وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون، النائب ميشال معوض، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
ثم استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بيرنل كارديل على رأس وفد مرافق، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمّتها في لبنان.
كما استقبل سفير دولة رومانيا في لبنان فيكتور ميركيا وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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