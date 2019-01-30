قائد الجيش استقبل معوض وبحث معه الأوضاع العامة في البلاد

استقبل قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​، النائب ​ميشال معوض​، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

ثم استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ بيرنل كارديل على رأس وفد مرافق، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمّتها في لبنان.

كما استقبل سفير دولة ​رومانيا​ في لبنان فيكتور ميركيا وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.