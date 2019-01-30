وفد من جمعية الصناعيين زار الاردن واستعرض قطاع الالبسة الجاهزة

زار وفد من ​جمعية الصناعيين​ ال​لبنان​يين برئاسة عضو مجلس ادارة الجمعية حسن ياسين والمدير العام للجمعية طلال حجازي بدعوة من البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ERBD، ​الاردن​ حيث جرى عرض للتقرير الاولي الذي اعده البنك عن قطاع الالبسة الجاهزة في الاردن.

خلال اللقاء، القى ياسين كلمة باسم الجمعية وقطاع الالبسة تحدث فيها بداية عن ميزات القطاع في لبنان لا سيما وان لبنان لطالما عرف بابتكاراته وتصاميمه الإبداعية في هذا المجال حتى بات قدوة بين الدول. كما تطرق الى التحديات التي تواجه القطاع والتي باتت تحد من نموه وتقلص من حجم اعماله، لا سيما الاغراق الذي يتعرض له من دول تدعم هذه ​الصناعة​ والمنافسة غير المشروعة المتأتية من غير اللبنانيين الذين يتهربون من اي التزامات ضريبية ما يلحق الضرر بالانتاج الوطني بسبب التفاوت بالكلفة الانتاجية.

الى ذلك، تخلل الزيارة الى الاردن جولة على المدن الصناعية المتخصصة بالالبسة الجاهزة واطلع الجانب اللبناني على سير العمل فيها والتحفيزات المقدمة والدعم الدولي الذي يحظى به الاردن لنمو هذا القطاع.