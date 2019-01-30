الحريري اطلع على تفاصيل العروض لمناقصة استيراد الغاز والتقى كاردل

لفتت المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالانابة في ​لبنان​ برنيل كاردل بعد لقائها رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ إلى أنه "كان من دواعي سروري ان التقي اليوم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في زيارة وداعية قبل انتهاء مهمتي منسقة خاصة للامم المتحدة في لبنان ولقد عبرت عن شكري العميق له وللبنان على الدعم الذي قدمه للعمل الذي قام به مكتبي خلال العام الماضي ولكل الجهود التي بذلتها ​الامم المتحدة​ بلبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الامن والسلام والتنمية والمساعدات الاجتماعية و​حقوق الانسان​. وتمنيت للرئيس الحريري النجاح في جهوده لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وهذا امر اساسي من اجل الاستقرار واستمرارية مؤسسات الدولة وتمكين لبنان من الاستفادة الكاملة من خارطة طريق الدعم الدولي التي وضعت خلال مؤتمرات روما و​باريس​ و​بروكسل​ العام الماضي. وانا مسرورة جدا لانني شاركت في هذا الدعم الدولي الملموس للبنان، بما في ذلك من خلال المؤتمرات الثلاثة التي عقدت في العام الماضي".

وأشارت إلى "أننا ناقشنا ايضا تنفيذ لبنان لقرارات الامم المتحدة لا سيما ​القرار 1701​، وآمل ان تبقى الحكومة ​الجديدة​ ملتزمة الوفاء بالتزامات لبنان الدولية، والامم المتحدة ستواصل بشكل وثيق بالشراكة مع لبنان لدعم استقراره وسيادته وسلطته"، لافتةً إلى"انني ممتنة جدا لعلاقات العمل الممتازة التي كانت بيني وبين الرئيس المكلف خلال مهمتي هنا في لبنان".

واستقبل الحريري رئيس الحكومة السابق ل​غينيا بيساو​ اوماروف سيسوكو امبلام، وبحث معه في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

وترأس الحريري اجتماعا حضره وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار ابي خليل​، رئيس هيئة ادارة قطاع البترول في لبنان ​وسام الذهبي​، الاستشاري اندريه غراي ومستشارة أبي خليل ندى البستاني ومستشارا الرئيس الحريري ​نديم المنلا​ وهزار كركلا.

بعد اللقاء قال ابي خليل: "أطلعنا الحريري على ​تفاصيل​ العروض التقنية لمناقصة استيراد ​الغاز الطبيعي​ المسال وبناء محطات الغاز".