ترامب: الاقتصاد الإيراني ينهار الآن

اعتبر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أن "​الاستخبارات الأميركية​ ساذجة ومخطئة في موضوع ​إيران​"، مشيراً إلى أن "​الاقتصاد​ الإيراني ينهار الآن".

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