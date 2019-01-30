مدير الاستخبارات الأميركية حذر إسرائيل من انتقام إيران بسبب ضرب سوريا

حذر مدير ​الاستخبارات الأميركية​، ​دان كوتس​، ​إسرائيل​ من "مغبة مواصلتها شن ضربات على المواقع ال​إيران​ية في ​سوريا​"، مؤكدا أن "استمرار مثل هذه الغارات قد تستفز إيران للرد"، مشيراً إلى أن "جهود إيران الرامية إلى تعزيز نفوذها في سوريا وتسليح ​حزب الله​ تسببت مؤخرا بضربات إسرائيلية مثل تلك التي تم شنها في يناير 2019 ضد المواقع الإيرانية في سوريا، وهي تزيد من قلقنا إزاء الاتجاه طويل الأمد للنفوذ الإيراني في المنطقة وخطر تصاعد النزاع".

وأوضح كوتس أنه "حسب تقديراتنا تسعى إيران لتجنب نزاع مسلح كبير مع إسرائيل. لكن الضربات الإسرائيلية، التي تؤدي إلى سقوط القتلى الإيرانيين، تزيد من احتمال تنفيذ إيران عمليات انتقامية تقليدية ضد إسرائيل"، معتبراً أن "العمليات الإسرائيلية لم تمنع إيران من مواصلة جهودها لإقامة قواعد عسكرية دائمة على ​الأراضي السورية​ التي ستسعى ​طهران​ فيها، برأيه، إلى الحفاظ على "شبكة المقاتلين ​الشيعة​ الأجانب".