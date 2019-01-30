مصرف لبنان خصص مبلغ 300 مليار ليرة للقروض السكنية في 2019

أصدر ​​مصرف لبنان​​ تعميما بشأن القروض المدعومة السكنية وغير السكنية التي تشمل القروض الانتاجية والتعليمية والـmicro credits وقرض المغترب وغيرها، ويشير التعميم الى عدم تجاوز مجموع ​القروض السكنية​ الممنوحة ب​الليرة اللبنانية​ من ​المصارف​ كافة مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية مقسمة كما التالي:

-مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية الممنوحة وفقا لأحكام "المقطع الثالث عشر" من هذه المادة والمحددة في اللوائح النهائية المبلغة من مصرف لبنان والتي تتوفر فيها خصائص معينة.

-مبلغ 300 مليار ليرة في ما خص القروض السكنية التي تمنح عام 2019 .