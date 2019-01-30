إصابة 35 شخصًا في حريق بمصنع ملابس بكفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 35 شخصًا باختناقات وحروق، اليوم الأربعاء، في حريق مصنع الإسكندرية للملابس، بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة كفر الدوار، باندلاع حريق داخل مصنع ملابس بدائرة المركز.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران، وجرى الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام.