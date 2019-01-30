بالتكلفة.. أماكن يمكنك زيارتها في شتاء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

رغم برودة طقس الإسكندرية في الشتاء، إلا أنها تعد من أبرز الأماكن المفضلة لدى الكثيرين في هذا التوقيت من العام، ما جعل البعض يرونها مناسبة في كل فصول السنة وأن زيارتها لا تقتصر على وجود مزارات شاطئية خلال موسم الصيف.

في السطور التالية يرصد "الخليج 365" عددا من الأماكن المناسبة للزيارة في الإسكندرية خلال فصل الشتاء، والتي تنوعت بين أماكن تاريخية ومزارات باتت مقاصدًا لعشاق المدينة الساحلية، بالإضافة لكونها مناسبة من حيث التكلفة لشرائح مختلفة من الناس.

من جنيه لـ 10... وسائل نقل توفر لك رؤية معالم الإسكندرية

فور وصولك إلى مدينة الإسكندرية، يمكنك اختيار إحدى وسائل النقل العام المميزة، التي تتيح لك الاستمتاع بمشاهد من المدينة الساحرة في أي وقت من اليوم، ومنها ترام الرمل التراثي الذي يصحبك لمشاهدة مباني المدينة وما تبقى من طرازها المعماري الكلاسيكي، في جولة تبدأ من محطة الرمل وتنتهي عند "فيكتوريا"، بسعر تذكرة تتراوح بين جنيه واحد و5 جنيهات وفقًا لاختلاف نوعية "الترام" والخدمات المقدمة به.

أما إذا كنت لا تريد الابتعاد عن رؤية مشهد البحر، فيمكنك استقلال "الأتوبيس الكهربائي" الجديد الذي يصحبك في جولة بطول خط الكورنيش، على مسافة تصل إلى 20 كيلو متر من المندرة وحتى قصر رأس التين بمنطقة بحري، وتبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات للفرد، كما يمكنك أيضًا استقلال الأتوبيس "أبو دورين " والذي يتخذ نفس خط السير مقابل 7 جنيهات سعر التذكرة للفرد الواحد.

مقاهي الكورنيش.. روح الإسكندرية

إذا كنت ممن يبحثون عن "روح الإسكندرية الكلاسيكية"، يمكنك قضاء بعض الوقت في أحد المقاهي المعروفة لدى أبناء المدينة، وتمتد على طول كورنيش الإسكندرية بدءًا من المنتزه وحتى منطقة بحري، وتعد بعض المقاهي متنفسًا لأبناء الطبقة المتوسطة، أما إذا كنت تبحث عن خدمات مميزة فيمكنك زيارة المقاهي السياحية المنتشرة أيضا بطول الكورنيش، والتي تتراوح فيها أسعار المشروبات بين 10 إلى 20 جنيها للفرد الواحد.

في بحري.. أكلة سمك وزيارة المرسي أبو العباس

تعد منطقة بحري أحد أكثر المناطق التي تميز تراث الإسكندرية بطابعها العتيق، ورغم انتشار عدد من الأبراج الحديثة بها، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأماكن لم تتغير بفعل الزمن، بدءًا من مرسى المراكب واليخوت مرورًا بالمطاعم والمقاهي العتيقة الساهرة بطول الكورنيش، وصولًا للأماكن الأثرية التي تتصدرها قلعة قايتباي.

وتتميز بحري بالتنوع في معالمها، ما يمنح الزائر العديد من الاختيارات إذ يمكنك القيام بجولة في ميدان المساجد الشهير، وزيارة أحد مساجد المرسي أبو العباس أو ياقوت العرش أو البوصيري، كما يمكنك الحصول على وجبة سمك في أي من المطاعم بمختلف مستوياتها، التي تناسب فئات مادية مختلفة، بمتوسط تكلفة 150 إلى 400 جنيه للفرد الواحد.

كفر عبده.. ملتقى الصفوة

إذا كنت تبحث عن التميز دون الالتفات للتكلفة الباهظة، فيمكنك زيارة منطقة كفر عبده الكائنة بشرق المحافظة، إذ تتميز المنطقة بالرقي نظرًا لكونها مقر إقامة العديد من الأجانب المقيمين وقناصل الدول الأجنبية.

تتميز المنطقة الراقية بالهدوء الذي يتناقض مع صخب المدينة الساهرة، بالإضافة إلى شوارعها التي يكسوها اللون الأخضر نظرًا لوجود الأشجار فيها بكثافة.

ويمكن للزائر خوض تجربة المكوث لبعض الوقت في أي من الفيلات الراقية التي حولها أصحابها إلى مطاعم و كافيتريات سياحية مميزة، تتناسب مع الطابع المعماري السائد في المنطقة، إلا أن بعضها يعتمد على الحجز المسبق بتكلفة خدمات تبدأ من 150 جنيه للفرد.

ستانلي

على الرغم من تشابه المناطق المطلة على كورنيش الإسكندرية من حيث الطابع المعماري والخدمات المتوفرة، إلا أن منطقة ستانلي تتميز بطابع خاص، نظرًا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، التي تضم خليج ستانلي والذي شيد به الكوبري الشهير الذي يحمل ذات الاسم، على الطابع الأندلسي ليصبح علامة مميزة للمدينة الساحلية رغم حداثة إنشائه في تسعينيات القرن الماضي.

وتتميز منطقة ستانلي بالعديد من المقاهي التي تناسب أبناء الطبقة المتوسطة، بجانب المقاهي السياحية التي تقدم خدمات فندقية مميزة، ويمكنك قضاء وقت عائلي ممتع ومشاهدة البحر من خلال أحد الواجهات الزجاجية المطلة على الكورنيش، وتتراوح تكلفة الفرد بين 15 إلى 25 جنيهًا للحصول على خدمة مميزة.

حدائق المنتزه

تضم حدائق المنتزه العديد من الخدمات الترفيهية والفندقية التي تجعلها لا تتوقف عن العمل على مدار اليوم، إلى جانب كونها حدائق ملكية تضم العديد من الأشجار النادرة، وبعض المنشآت التاريخية والسياحية ومنها قصر "السلاملك"، ويمكن زيارتها مقابل 25 جنيهًا سعر تذكرة الدخول للفرد.

وتحوي حدائق المنتزه بين أسوارها أحد الفنادق الشهيرة، والذي شُيد بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويقدم خدمات فندقية جعلته مكان مناسب لاستضافة رؤساء وقادة العالم في فترات سابقة، بجانب العديد من المطاعم و"الكافيهات" والأماكن الترفيهية المناسبة للأفراد والعائلات.

المعمورة أرض الترفيه

إذا كنت تبحث عن الترفيه بأسعار متوسطة في المتناول، ستكون منطقة المعمورة حلًا مناسًبا، إذ تشتهر المنطقة بعدد من دور المناسبات والمقاهي السياحية، التي تنظم حفلات موسيقية يصاحبها بعض الفقرات الغنائية، بالإضافة لتقديم وجبات ومشروبات، فضلًا عن منطقة الألعاب الترفيهية والملاهي الملحقة بالمنطقة، والتي تسمح بدخول مختلف الأعمار، وتتراوح أسعار الخدمات بين 50 إلى 300 جنيهًا للفرد، ويبلغ سعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا.