ضبط ممرض سرق أدوية "الأورام" من المستشفى الجامعي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

تحفظت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثانٍ الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، على ممرض مفصول، لقيامه بسرقة أدوية خاصة بمرضى "الأورام" من مستشفى "صيدناوي" الجامعي بالزقازيق.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "جمال.م" كاتب بمستشفى "صيدناوي" الجامعي بمدينة الزقازيق، بضبط المدعو "م.س" 30 سنة، ممرض موقوف عن العمل، مُقيم بقرية تابعة لدائرة مركز منيا القمح، وذلك حال تواجده بمبنى "القلب والصدر" بالمستشفى.

وتبين قيام المتهم بسرقة تسعة "أنبولات" من أدوية المرضى المترددين على قسم "الأورام" بالمستشفى، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1696 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019.