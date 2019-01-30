إحالة قاتل شرطي في المنيا إلى "المفتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الأربعاء، أوراق متهم بقتل شرطي وإصابة آخرين داخل مركز العدوة، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام.

وبحسب مصدر قانوني في تصريحات له اليوم، فإن المتهم المدعو مصطفى عبد العظيم علي، أحالته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن وجّهت لهم تهم إطلاق أعيرة نارية على قوة أمنية يوم 22 أكتوبر عام 2014؛ ما أدى لمقتل شرطي يدعى سيد جمعة محمد، وإصابة ضابط، وآخرين.

وأضاف المصدر، أن المحكمة حددت جلسة الرابع من دور شهر مارس المقبل؛ للنطق بالحكم على المتهم.