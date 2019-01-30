عسكريون فنزويليون ينشقّون على الرئيس مادرور

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، عسكريين منشقين بالتآمر من كولومبيا بهدف خلق انقسام في الجيش الفنزويلي الذي يشكل دعماً كبيراً لمادرور بعد إعلان المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.

وأعلن مادورو، قبل الشروع في مسيرة إلى جانب 2500 عسكري "مجموعة من العسكريين المنشقين الذين تحولوا إلى مرتزقة في خدمة الأوليغارشية الكولومبية، يتآمرون من كولومبيا لتقسيم القوات المسلحة(...) وحيث يظهر خائن، سنحقق العدالة بحقّه!".

يأتي ذلك فيما أبدى الرئيس الفنزويلي استعداده لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة والتفاوض مع المعارضة، بينما دعت المعارضة الفنزويلية للنزول مجدداً إلى الشارع اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس الاشتراكي، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية للأنباء، "سيكون جيداً إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة مبكرة، سيكون ذلك شكلاً جيداً من النقاش السياسي، حلاً جيداً من خلال التصويت الشعبي".

وأبدى مادورو استعداده "للجلوس حول طاولة المفاوضات مع المعارضة، لإجراء محادثات من أجل خير فنزويلا، من أجل السلام ومستقبلها".

إلا أنه ذكّر بأنّ "الانتخابات الرئاسية أجريت منذ أقلّ من عام، منذ عشرة أشهر. إن أراد الإمبرياليون انتخابات (رئاسية) جديدة، فلينتظروا العام 2025".

في الأثناء، تستعدّ المعارضة الفنزويلية للتظاهر، اليوم الأربعاء، لإقناع الجيش الداعم الرئيسي لمادورو بالتخلي عنه والاعتراف بالمعارض خوان جوايدو الذي يحظى بدعم دولي متزايد.

ودعا جوايدو، وهو رئيس البرلمان ونائب يميني عمره 35 عاماً، الشعب للنزول إلى الشوارع لشلّ البلاد عبر القرع على أواني الطبخ ورفع لافتات مندّدة بالحكم الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، طلب جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد، من الاتحاد الأوروبي فرض "مزيد من العقوبات" ضد النظام القائم.

وقال جوايدو "نحن في دكتاتورية ويجب أن يُمارس ضغط"، مضيفاً "نحتاج إلى مزيد من العقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي، إلى قرار شبيه بقرار الولايات المتحدة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت الفائت، أنه "سيتخذ إجراءات" إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات "في الأيام المقبلة"، بما في ذلك "الاعتراف بقيادة البلاد".

وأمهلت ست دول أوروبية (إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال وهولندا) مادورو حتى الأحد للدعوة إلى انتخابات، وإلا فإنها ستعترف بجوايدو رئيساً، على غرار ما قامت به واشنطن ودول غربية أخرى.