ترامب يحذر الأميركيين من السفر إلى فنزويلا

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مواطنيه من السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر.
وكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس "مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا، في أعقاب العقوبات الأمريكية وقطع عائدات النفط".
وأضاف: "هناك احتجاجات واسعة متوقعة اليوم... وعلى الأميركيين عدم السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر".
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