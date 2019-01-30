واشنطن تستضيف اجتماعاً لدول التحالف ضد "داعش"

أعلنت الخارجية الأميركية، أن لقاء سيجمع الأسبوع المقبل في واشنطن وزراء خارجية من حول العالم من أجل تنسيق جهود التصدّي لتنظيم داعش، بعد القرار المثير للجدل الذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا.

ويستضيف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 6 فبراير اجتماعاً للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش المؤلف من 79 دولة، والذي شكّلته الولايات المتحدة في 2014 بعد سيطرة المتطرّفين على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا.

وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة مصمّمة على منع عودة ظهور تنظيم داعش في سوريا والعراق بعد انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وهي ملتزمة مواصلة القضاء على فلول التنظيم وإحباط مخططاته".

وتابع بيان وزارة الخارجية الأميركية "بعد هزيمة تنظيم داعش في ساحة المعركة، سيواصل التحالف جهود إرساء الاستقرار من أجل تسهيل العودة الآمنة والطوعية للذين نزحوا بسبب أعمال العنف".

وكان ترامب أعلن في 19 ديسمبر 2018 سحب ألفي جندي أميركي من سوريا، مؤكداً دحر التنظيم المتطرف الذي لا زال يسيطر على منطقة صغيرة في شرق سوريا.

واستقال الموفد الأميركي لدى التّحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش بريت مكغورك في ديسمبر احتجاجاً على قرار الانسحاب من سوريا وقال "لا توجد خطّة لِما سوف يلي"، مبديا تخوّفه إزاء المستقبل في سوريا.

كان آخر اجتماع للتحالف على مستوى الوزراء قد عقد في بروكسل في يوليو 2018.