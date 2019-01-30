مقتل 20 من عناصر طالبان وداعش في عمليات عسكرية بأفغانستان

القوات الافغانية

وكالات:

أكدت مصادر عسكرية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، على مقتل نحو 20 مسلحًا من عناصر تنظيم داعش وحركة طالبان، في عمليات منفصلة نفذتها القوات الأفغانية وقوات التحالف خلال الساعات الـ24 الماضية.

قالت أن قوات التحالف شنت

غارتين في إقليم "فارياب"، ما أسفر عن مقتل 8 من مسلحي حركة "طالبان"، ونفذت القوات الخاصة الأفغانية، عملية تطهيرية في إقليم هلمند، أسفرت عن مقتل أربعةمسلحين وتدمير كميات من المواد المخدرة، حسبماذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية .وأضافت المصادر أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية عسكرية أخرى في إقليم بلخ، ردا على قيام عناصر طالبان بالاستيلاء على 14 حافلة، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، وتم استعادة سبع حافلات.