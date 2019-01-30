ترامب: القضاء على داعش بات وشيكًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على تحقيق "تقدم عظيم" في الحرب الأمريكية على تنظيم "داعش"، معربًا عن قناعته بقرب هزيمته النهائية.

كتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر" : "عندما أصبحت رئيسًا، خرج داعش عن السيطرة، ولا يمكن كبح جماحه، لكن تقدمًا عظيمًا تم تحقيقه منذئذ، وخصوصًا خلال الأسابيع الخمسة

الأخيرة. القضاء على دولة الخلافة (المعلن تأسيسها من قبل "داعش" في سوريا والعراق) وشيك".

ويوم 19 ديسمبر، أعلن ترامب قراره البدء بسحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرًا إلى أن هزيمة "داعش" جعلت بقاءها هناك أمرًا غير مجد، لكون محاربة الإرهاب سببًا وحيدًا

لوجودها على الأراضي السورية.

فيما شدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم 10 يناير، على أن الانسحاب من سوريا لا يعني تخلي واشنطن عن جهودها في محاربة "داعش"، مؤكدًا تمسك الولايات المتحدة بالقضاء النهائي على التنظيم الذي لا يزال ينشط في كثير من دول العالم.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دانيال كوتس، أن "داعش" سيمثل تهديدًا للولايات المتحدة حتى بعد القضاء على فلوله في سوريا.