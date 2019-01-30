فيديو.. مصممة الأزياء السعودية أميمة عزوز تنضم لفوشيا

السعودية - ليندا سليم: انضمت مصممة الأزياء السعودية ، أميمة عزوز إلى عضوية الهيئة الاستشارية العليا لموقع فوشيا.

وأعربت أميمة عن اعتزازها بالانضمام إلى الهيئة، كما تحدثت عن رؤيتها للهيئة في المرحلة المقبلة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

العليا لموقع فوشيا.وأعربت أميمة عن اعتزازها بالانضمام إلى الهيئة، كما تحدثت عن رؤيتها للهيئة في المرحلة المقبلة داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

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