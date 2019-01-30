مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين في حادث تصادم بالضفة الغربية

الشرطة الإسرائيلية وكالات: لقي إسرائيلي (20 عامًا) مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين شاحنة فلسطينية وسيارتين إسرائيليتين، اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية المحتلة. وسيارتين إسرائيليتين، اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية المحتلة. ذكرت ذلك صحيفة "يديعوت أحرونوت" في نبأ بثته على موقعها الإلكتروني، وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية وسلطات المرور بدأت تحقيقا في الحادث.

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