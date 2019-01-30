فنون الإمارات تشارك بزيتون الجوف بسكاكا بالسعودية

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تشارك فرقة الفنون الإماراتية، على مسرح فعاليات المهرجان الدولي لزيتون الجوف في نسخته الثانية عشرة، الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا، تحت شعار "زيتوننا ثروة"، من خلال تقديمها للعديد منالعروض الفلكلورية لجميع زوار المهرجان .
وقال المشرف على الفرقة، عبيد بن علي ، إن الفرقة تقدم لزوار المهرجان فن (العيالة) من الفنون الشعبية الإماراتية العربية الأصيلة، وفن
كما يقدمون فن (الهبان) التراثي ، مبدياً سعادة الجميع في فرقة الفنون الإماراتية بالمشاركة في المهرجان، وماشهده من تفاعل كبير وحضور لافت لمشاهدة ماتقدمه الفرقة من فنون شعبية .
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