خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان

السعودية - ليندا سليم: تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة من الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.

حضر الاستقبال، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.

كما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف. الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.حضر الاستقبال، وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.كما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

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