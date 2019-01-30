الحج والعمرة تطلق مبادرة لاقتفاء أثر النبي في طريق هجرته

تعمل وزارة الحج والعمرة على مبادرة لاقتفاء أثر النبي ﷺ في طريق هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وينتظر أن تكون تلك الرحلات إما على ظهور الجمال أو بسيارات الدفع الرباعي.
سلكها النبي الكريم، وسيحظى من يخوضون التجربة من المواطنين والمقيمين والزوار بعيش أجواء الرحلة برمتها والمرور على نفس المعالم التاريخية التي مرّ بها النبي ﷺ.
وتهدف مبادرة "الطريق إلى ثنيات الوداع"، لإتاحة الفرصة أمام من يرغبون من ضيوف الرحمن للانتقال من مكة إلى المدينة، من نفس الطريق التي
وتعمل الوزارة بالتعاون مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة على إنهاء الدراسات والخطط التشغيلية لتلك المبادرة، وينتظر أن
ومن أبرز المعالم التاريخية في ذلك الطريق غار ثور الذي اختبأ فيه الرسول ﷺ وأبو بكر رضي الله عنه من كفار قريش، وخيمة أم معبد الخزاعية التي مسح النبي ﷺ على شاتها فدرت اللبن، والموقع الذي تتبع سراقة بن مالك منه أثر النبي لنيل جائزة قريش، وموقع تعثر ناقته ﷺ.
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