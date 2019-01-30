قائد الحرس الثوري: جزيرة أبو موسى قلب إيران ولن نتخلى عنها

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أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن الجزر الثلاث في المياه الخليجية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وإن القوات المسلحة ستدافع عن كل شبر منها دون أي تردد.

وأضاف جعفري -الذي وصل على رأس وفد عسكري رفيع من الحرس الثوري في زيارة تفقدية عسكرية لجزيرة أبو موسى المطلة على مضيق هرمز، وإحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات- أن أبو موسى تعتبر قلب إيران النابض في المياه الخليجية بحسب تعبيره، وأن الحرس سيواصل تعزيز القدرات العسكرية فيها.

كما اعتبر جعفري أن الكثير من جيران بلاده باتوا على قناعة بأن طهران لا تشكل تهديدا لهم، وأن أمن واستقرار مضيق هرمز ومياه الخليج هو بيد دول المنطقة، وأن إيران هي جزء مهم في تأمين ذلك.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس الثلاثاء إن تصرفات دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة باتت فيها غير مقبولة كليا من قبل طهران.

وأضاف أن الأخطاء الإستراتيجية للإمارات في حروبها المختلفة، خاصة الحرب في اليمن، دفعها لتبني سياسات مرفوضة كهذه.

كما كشف الوزير الإيراني أن بلاده وجهت ردا سياسيا وصفه بالمناسب لأبو ظبي.