عدد المشاهدات: 252
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري أن الجزر الثلاث في المياه الخليجية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية، وإن القوات المسلحة ستدافع عن كل شبر منها دون أي تردد.
وأضاف جعفري -الذي وصل على رأس وفد عسكري رفيع من الحرس الثوري في زيارة تفقدية عسكرية لجزيرة أبو موسى المطلة على مضيق هرمز، وإحدى الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات- أن أبو موسى تعتبر قلب إيران النابض في المياه الخليجية بحسب تعبيره، وأن الحرس سيواصل تعزيز القدرات العسكرية فيها.
كما اعتبر جعفري أن الكثير من جيران بلاده باتوا على قناعة بأن طهران لا تشكل تهديدا لهم، وأن أمن واستقرار مضيق هرمز ومياه الخليج هو بيد دول المنطقة، وأن إيران هي جزء مهم في تأمين ذلك.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال أمس الثلاثاء إن تصرفات دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة باتت فيها غير مقبولة كليا من قبل طهران.
وأضاف أن الأخطاء الإستراتيجية للإمارات في حروبها المختلفة، خاصة الحرب في اليمن، دفعها لتبني سياسات مرفوضة كهذه.
كما كشف الوزير الإيراني أن بلاده وجهت ردا سياسيا وصفه بالمناسب لأبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الحرس الثوري: جزيرة أبو موسى قلب إيران ولن نتخلى عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.