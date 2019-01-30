اشهر الاساطير و الخرافات الجنسية

اكبر ساحة لولادة الأساطير هى ساحة الجنس ، وتظل الأسطورة تتكرر وتتضخم حتى تصبح ككرة الثلج أو كخرقة مبللة بالبنزين معلقة فى ذيل فأر فى حقل مشتعل !!!

ولكى تقدم الحقائق مقابل الأساطير عليك أن تحارب وتحفرفى الصخر ، لأنك تخلخل بديهيات إختلط فيها المعتقد بالعرف بالدين بالعادات بالتقاليد بالرغبات الشخصية …..الخ

ولذلك سنقدم جدولاً بالعربية لهذه الأساطير المنتشرة والحقائق العلمية ،

وأنت حر وأنتى حره فى الإختيار ..هل تستمعين لصوت العقل والحقيقة أم تقعين فى فخ الوهم والأسطورة .

اسطورة

النساء تقذفن أيضاً خلال اللقاء الجنسى

حقيقة

النساء لاتقذفن خلال اللقاء الجنسى ، القذف هنا ليس كقذف الرجل ليس فيه بويضات مثل قذف الرجل المحتوى على حيوانات منوية ، والقذف عند المرأة لمجرد ترطيب المهبل وليس للإخصاب وتحديد جنس الجنين ، والقذف عند الرجل نهاية نشوة أما القذف المفترض الذى نتخيله قذفاً عند المرأة فهو بداية الإثارة مثله مثل مرحلة الإنتصاب عند الرجل .

اسطورة

لابد أن يحدث الأورجازم متطابقاً متزامناً بين الرجل والمرأة حتى يتم الإشباع الجنسى

حقيقة

الأورجازم المتزامن غير ضرورى للإشباع الجنسى .

اسطورة

الرجال وحدهم يحتلمون

حقيقة

المرأة أيضاً لديها إحتلام ليلى يصل إلى حد إثارة النشوه .



اسطورة

الإحتلام إضطراب جنسى

حقيقة

الإحتلام ليس إضطراباً أو خللاً جنسياً إنه جزء أصيل فى العملية الجنسية والتطور الجنسى الطبيعى .

اسطورة

نقطة واحدة من السائل المنوى تعادل 40 نقطة دم !!

حقيقة

السائل المنوى يفرز من الخصيتين والحويصلات المنوية والبروستاتا وليس من الدم .



اسطورة

الرجل لديه مخزون ثابت من السائل المنوى ، ولو مارس العادة السرية هذا المخزون سيقل وينقص ويتضاءل وينفذ بسرعة .

حقيقة

لايوجد مايسمى بالرقم أو المخزون الثابت من السائل المنوى ، فبداية من البلوغ حتى ماقبل الموت هناك إفراز دائم للسائل المنوى بشرط سلامة الخصيتين .

اسطورة

المرض التناسلى يحدث عندما يزور إله الحب الرجل المصاب !!.

حقيقة

المرض التناسلى يصاب به الإنسان سواء رجل أو إمرأة من خلال كائنات دقيقة ..بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو فطريات ….الخ

اسطورة

يشفى المرض التناسلى إذا مارس الرجل الجنس مع عذراء

حقيقة

على العكس الرجل المصاب سينقل المرض إلى البنت العذراء

اسطورة

ممارسة العادة السرية بصورة متكررة يجعل القضيب ينكمش

حقيقة

القضيب مثل أى عضو فى جسم الإنسان لايقل حجمه بعد أن يصل إلى حجمه الأقصى بكثرة الإستعمال ،ممكن أن يحدث ذلك بالإستئصال!!

اسطورة

أكلات خاصة ومعينة وممارسة الرياضة تكبر حجم القضيب

حقيقة

الغذاء الصحى والرياضة مفيدة للجسم ككل ولكن لاعلاقة لها بحجم القضيب .

اسطورة

العادة السرية تؤدى إلى الجنون وفراغ الركبتين والإنهيار العصبى ….الخ

حقيقة

العادة السرية مجرد درجة سلم فى رحلة النضج الجنسى ، نمر عليها ونتركها ولانقف ونثبت عندها كثيراً .



اسطورة

قطع الحبل المنوى للرجل يصيبه بالضعف الجنسى وربط قنوات فالوب عند المرأة تفقدها رغبتها .

حقيقة

لاتؤثر على الإطلاق فى الرغبة أو الأداء بل على العكس أحياناً عندما يزول خوف الحمل يتحسن الأداء الجنسى .

اسطورة

الرجل لديه رغبة فى الجنس أكثر

( عندنا فى المجتمع العربى يبررون بها تعدد الزوجات وأحياناً يقولون العكس بأن المرأة رغبتها أقوى حين يبرون الختان !!)

حقيقة

الرغبة الجنسية متساوية فى الجنسين



اسطورة

الجنس الفمى إنحراف جنسى

حقيقة

الجنس الفمى جنس طبيعى لو رغب فيه الطرفان وإستمتعا به وكانا خاليين من الأمراض الجنسية

اسطورة

الرجل الطبيعى ينتصب وقتما يحب ويشاء …يعنى بمجرد الأمر

حقيقة

الرجل الطبيعى ينتصب بالرغبة وفى إطار الدورة الجنسية الطبيعية .



اسطورة

الرجل ذكورته وفحولته ورجولته هى الإنتصاب فقط

حقيقة

الرجولة معنى كبير أكبر من مجرد الإنتصاب ، هى هوية



اسطورة

المرأة أنوثتها فقط فى حملها وولادتها لطفل .

حقيقة

الأنوثة غير الأمومة، هى أيضاً هوية .



اسطورة

إنقطاع الطمث هو موت للمرأة ونهاية لها .

حقيقة

إنقطاع الطمث ليس نهاية المرأة ولكنه نهاية فترة إخصابها فقط .



اسطورة

التربية والثقافة الجنسية للأطفال والمراهقين ستنشر الفحشاء والفسق والعلاقات غير الشرعية

حقيقة

التربية الجنسية ستجعل المراهق يعرف أكثر عن جسده وينجح فى زواجه وينشئ علاقات جيدة ويصبح موقفه إيجابياً وليس وسواسياً تجاه الجنس