آخر تحديث: الثلاثاء, 29 كانون الثاني / يناير 2019, 11:16:PM المصدر: ليبانون ديبايت الكاتب: الخليج 365 عدد المشاهدات: 178

أكد مسؤول حزبي فاعل في مجلس خاص، أن مسألة ترؤس الرئيس سعد الحريري الحكومة المقبلة لم تعد واردة، وأن التفاوض مع شقيقه بهاء الحريري لتشكيل الحكومة العتيدة يسير بخطى ثابتة. المصدر: ليبانون ديبايت

كانت هذه تفاصيل خبر بهاء الحريري... من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العنكبوت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.