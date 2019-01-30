كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: العقوبات الأمريكية أجبرت "مادورو" على طلب التفاوض مع المعارضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم إن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أعرب عن استعداده للتفاوض مع المعارضة بفضل العقوبات الأمريكية على عائدات النفط، وأوصى المواطنين بعدم السفر إلى فنزويلا حتى إشعار آخر.
وكتب ترامب في حسابه على موقع تويتر عن الإجراءات التي تبنتها واشنطن يوم الاثنين ضد شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في اس ايه"، قائلاً "مادورو مستعد للتفاوض مع المعارضة في فنزويلا بعد العقوبات الأمريكية وخفض عائدات النفط."
وأشار ترامب إلى أن الرئيس المؤقت، خوان جوايدو، يتعرض للهجوم من قبل المحكمة العليا في فنزويلا، وأنه من المتوقع أن يكون هناك احتجاجات ضخمة اليوم، وقال "يجب ألا يسافر الأمريكيون إلى فنزويلا حتى إشعار آخر".
وجائت تعليقات ترامب، عقب تصريحات مادورو اليوم في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، قال فيها إنه مستعد للجلوس مع المعارضة لبحث السلام والمستقبل في البلاد.
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