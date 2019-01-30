كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنفى مزاعم إرسال طائرة لجلب الذهب الفنزويلى إلى موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحركت السلطات الروسية لإخماد الشكوك حول إرسال طائرة سرية لسحب 20 طناً من الذهب من بنك فنزويلا الوطني إلى موسكو.

وظهرت ادعاءات بأن طائرة روسية هبطت في كاراكاس كانت ستنقل جزءا من احتياطي الذهب في البلاد بقيمة 840 مليون دولار.

وقال البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه حزب المعارضة، في تغريدة على موقع تويتر، إنّهم تلقّوا معلومات من بنك فنزويلا بأن طائرة من موسكو وصلت إلى كاراكاس لسحب ما لا يقل عن 20 طنا من الذهب- 20 في المائة من حيازة البنك، وأضاف "نطالب البنك بكشف تفاصيل ما يحدث، هذا الذهب ليس ملكاً لـ"كاليكستو أورتيجا، رئيس البنك"، بل إلى الشعب الفنزويلي".

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء، إنّه ليس على دراية بخطط لجلب الذهب إلى موسكو.

وأضاف بيسكوف أنّ روسيا مستعدة للمساعدة في حل الوضع السياسي في فنزويلا بأية طريقة ممكنة، دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وفى يوم الاثنين، ذكرت صحيفة نوفايا جازيتا الروسية، أن طائرة ركاب فارغة غادرت من موسكو إلى كاراكاس.

وتوقفت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 ومساحتها نحو 400 راكب وتتبع خطوط نوردويند الجوية الروسية ركن خاص بالمطار بعد تحليقها المباشر من موسكو وفقا لبيانات متابعة رحلات الطيران وصور لوكالة رويترز.

وأوضحت البيانات أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها بسلك هذا الطريق.

وقالت نوفايا جازيتا، إنّه لا يوجد سبب واضح لقيامها بالتحليق هناك: فالسياح الروس يوصون رسميا بعدم زيارة فنزويلا، وقد توقفت منذ فترة طويلة عمليات بيع الطرود إلى البلاد، كما أنّ وزارة الخارجية الروسية أعلنت عن خطط لإجلاء المواطنين الروس من البلاد.

وترددت الشائعات عبر وسائل الإعلام الاجتماعية الفنزويلية، بما في ذلك أن المكان قد جلب المرتزقة، أو كان هناك لمرافقة مادورو إلى المنفى.