كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخاوف من صراع أمريكى-روسى فى فنزويلا.. بوتين يرسل طائرة سرية إلى كاراكاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ازدادت المخاوف من دخول روسيا في أية مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب دعم الأولى لكاراكاس، بعد وصول طائرة روسية غامضة إلى عاصمة البلاد، وفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية اليوم.

ووصلت طائرة بوينغ 777 التي يمكنها استيعاب 400 راكب إلى كراكاس يوم الثلاثاء مما أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما تفعله هناك.

وتدعم واشنطن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جويدو ضد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، وكانت هناك تقارير عدة عن وجود مرتزقة روس يعملون في البلاد لدعم مادورو.

وعلق رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قائلاً: "لا يحق لأحد أن يزيح بشكل غير قانوني رئيس الدولة الذي فاز للتو في الانتخابات، بغض النظر عما إذا كانت بعض الدول أو القوى السياسية تحبه كشخصٍ أم لا".

وأعيد انتخاب مادورو كرئيساً لفنزويلا في مايو 2018، في تصويت قاطعته المعارضة وسط تقارير متعددة عن مخالفات انتخابية.

وكانت الطائرة الروسية المملوكة لشركة نوردويند ايرلاينز قد توجهت مباشرة من موسكو إلى كاراكاس للمرة الأولى على الإطلاق وفقا لبيانات تتبع رحلات الطيران.

وفي 23 يناير، أعلن خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، أنه الزعيم الشرعي للبلاد، وتمّ الاعتراف بهذا الادعاء من قبل الولايات المتحدة وكندا ومجموعة من دول أمريكا الجنوبية.

ومنحت عدداً من الدول الأوروبية، بما فيهم المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، مادورو ثمانية أيام لإجراء انتخابات جديدة أو الاعتراف بجوايدو.

ومع ذلك، تواصل روسيا والصين وإيران دعم نظام مادورو، وفى يوم أمس، منع المدعي العام الفنزويلي جوايدو من مغادرة البلاد وجمّد أصوله.