كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين ينفى وجود حرب بين روسيا وأوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى ديمتري بيسكوف المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي الكرملين، اليوم الأربعاء، أن تكون هناك حرب بين روسيا وأوكرانيا، وذلك رغم إشارته إلى أن موسكو لا تستطيع أن ترى أن العلاقات بين البلدين تمضي في مسار إيجابي.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بيسكوف قوله - في تصريح اليوم - "إن التطورات السياسية في كييف وجنوب شرق أوكرانيا أسفرت عن تدهور في العلاقات بين الجانبين".. مضيفا أنه يحب أن يرى العلاقات بين موسكو وكييف خالية من "المظاهر القبيحة"، على حد وصفه، نتيجة تداعيات الأحداث السياسية في أوكرانيا.
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