برلمانيون يطالبون بالتخلي عن الورق واعتماد اللوحات الإلكترونية في التدريس

خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار للتعليم، صباح اليوم الأربعاء، طالب برلمانيون أعضاء في لجنة التعليم والثقافة، بالتخلي عن الورق، وتعويضه باللوحات الإلكترونية لتدريس التلاميذ.

وقال جمال بنشقرون كريمي، عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية: “يجب أن نوقف التجارة المتعلقة بالكتب المدرسية، إنها جريمة ضد البيئة أيضا”.

وأضاف بنشقرون: “من أراد الربح فليذهب إلى مجال آخر، وعلينا أن ننتقل إلى مستوى التدريس باستعمال وسائل التكنولوجايات الحديثة”.

واعتبر يوسف أيت الحاج لحسن، برلماني العدالة والتنمية، أنه حان الوقت للقطع مع الورق، والانتقال إلى عصر اللوحات الإلكترونية.

وأشار برلماني الـ” بجيدي” إلى أن الوزارة، التي تستطيع أن توفر الكتب المدرسية تستطيع أيضا توفير اللوحات الإلكترونية للتلاميذ.