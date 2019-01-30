نشرة خاصة: أمطار ورياح قوية بالمغرب ابتداء من الجمعة

أفادت مديرية الأرصاد الجوية، في نشرة خاصة قبل قليل، أن المغرب سيشهد أمطارا قوية محليا ابتداء من بعد غد الجمعة.
وأوضحت المديرية أنه سيتم تسجيل هبوب رياح قوية أيضا، في عدد من أقاليم المملكة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه سيتم تسجيل تساقط ثلوج بقمم الأطلسين الكبير والمتوسط.
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