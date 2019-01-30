ضربة موجعة لباريس سان جيرمان..هذه مدة غياب نيمار عن الملاعب

أعلن باريس سان جرمان الفرنسي اليوم الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار سيبتعد عن الملاعب لعشرة أسابيع بسبب إصابة في مشط قدمه، وسيغيب بالتالي عن مباراتي الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

لكن أغلى لاعب في العالم لن يخضع لعملية جراحية بحسب ما أكد سان جرمان، كاشفا بأن نجم برشلونة الإسباني السابق وافق على الخضوع لعلاج لا يستدعي أي جراحة، قد يعيده إلى الملاعب في الوقت المناسب لخوض الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال في حال تأهل النادي الباريسي.

وقال سان جرمان يومه الأربعاء، في بيان أنه “بعد تحليل مفصل من قبل المتخصصين، تم التوصل إلى توافق في الآراء حول علاج محافظ (دون جراحة) لإصابة نيمار في المشط الخامس للقدم اليمنى”.

وتابع “بعد اطلاعه على هذه التوصية، وافق المهاجم البرازيلي الدولي لباريس سان جرمان على هذا البروتوكول. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب في غضون 10 أسابيع”.

وسبق لمدرب سان جرمان الألماني توماس توخيل القول قبل يومين بأنه “سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد” في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم 12 فبراير، لكن التأكيد الرسمي جاء الأربعاء ليكشف بأنه لن يكون قادرا أيضا على المشاركة في لقاء الإياب المقرر في 6 مارس.

وتعرض نيمار للإصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الإصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.