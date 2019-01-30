كمين أمني يطيح بـ”بزناسة” يروجون الكوكايين.. والأمن يحجز هواتف وأموال

في عمليتين متزامنتين، تمكنت مصلحة الدائرة السابعة التابعة لمنطقة أمن تطوان، أمس الثلاثاء، من إيقاف شخصين من ذوي السوابق القضائية، وحجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين.

وكانت مصلحة الدائرة قد توصلت بمعلومات تفيد أن شخصين يروجان المخدرات القوية، حيث نصب كمين لكل واحد منهما، وتم إيقافهما متلبسين بحيازة المخدرات.

المشتبه فيه الأول، في الثلاثينات من عمره، أوقف في ساحة العدالة على متن سيارة مرقمة في المغرب، بينما المشتبه فيه الثاني، في شارع محمد داود، قرب مسجد بدر على متن سيارة من نوع فولكسفاكن، مرقمة في الخارج.

وخلال هذه العملية، حجزت عناصر الشرطة حوالي عشرين غراما من مخدر الكوكايين، وأربعة هواتف محمولة من أنواع مختلفة، وحوالي ستة آلاف درهم متحصلة من ترويج المخدرات، ثم سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، والسيارتين اللتين تستعملان في ترويج المخدرات.

وأحيل الموقوفان، والمحجوزات على المصلحة الولائية للشرطة القضائية في تطوان، من أجل تعميق البحث معهما، وتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.