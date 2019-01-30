قلبي وروحي فداك | دلال أبو آمنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

كانت هذه الأغنية من بدايات دلال أبو آمنة في مشوارها الغنائي، أطلقتها عام 2013، كفاتحة لإطلاق ألبومها الأول "بلدي".

الأغنية من كلمات الدكتور عدنان العباسي، وألحان الفنان علاء عزام، توزيع حبيب شحادة وسٌجّلت في استوديو كارم مطر.

دلال أبو آمنة فنانة وباحثة فلسطينية ولدت عام 1983 في مدينة الناصرة. دلال أبو آمنة باحثة في مجال علم الدماغ، واشتهرت بأدائها لأغاني الطرب الأصيل وأغاني التراث الفلسطيني والشامي.

كلمات الأغنية

أنا قلبي وروحي فداك

وانت ناسيني

وأنسى أساي معاك

آه يا كاويني

ما خطرتش يوم على بالك

دانا ناسية النوم على شانك

ناسية النوم على شانك

وحشتني عينيك حبيبي

تعال واسيني

وبين إيديك احضني

وبهمسك داويني

ما خطرتش يوم على بالك

دانا ناسية النوم على شانك

ناسية النوم على شانك

ماحلا دنياك أيامها

حلوة تراعيني

في البعد جفاك بيزوّد

أملي وحنيني

ما خطرتش يوم على بالك

دانا ناسية النوم على شانك

ناسية النوم على شانك

أنا قلبي وروحي فداك

وانت ناسيني

وأنسى أساي معاك

آه يا كاويني