وفاة 12 شخصا وإنقاذ 271 آخرين جراء الأمطار والسيول في مناطق عدة بالسعودية

أوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني في ​السعودية​، أنّ "مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق، أنقذت منذ يوم الأحد الماضي وحتّى صباح اليوم، 271 شخصًا منهم 21 في منطقة ​مكة المكرمة​، 52 في المدينة المنور، 140 في تبوك، 32 في الجوف، و26 شخصًا في الحدود الشمالية، جراء الأمطار الّتي هطلت على تلك المناطق".

ولفت إلى أنّ "الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات 12 حالة، منها 10 حالات في منطقة تبوك، حالة واحدة في ​المدينة المنورة​، وحالة واحدة في الحدود الشمالية"، مبيّنًا أنّ "جميع حالات الوفاة ناتجة عن اجتراف ​السيول​".

وبيّن المركز أنّه "تمّ إخلاء 137 شخصًا في منطقة تبوك وإيواء 154 آخرين كان الجزء الأكبر منهم في تبوك".