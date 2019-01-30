فتح ردا على حماس: منذ خرجتم للوجود تتعاملون بحقد وتطرحون أنفسكم بديلا

ردت حركة "فتح" على تصريحات القيادي في حركة "حماس" ​موسى أبو مرزوق​ التي وصف فيها مقترح تشكيل حكومة فصائلية بحكومة "فيتشي" والتي ستعزز الانقسام وتهيئ لـ"صفقة القرن"، قائلا: "حماس" ليست مدعوة للمشاركة في حكومة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفة "إنكم "حماس" ومنذ خرجتم للوجود ترفضون الانضمام للمنظمة وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بديلا عنها".

وأوضحت أن "حركة "حماس" عندما ساهمت في المشاورات، التي أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، لم يتحدثوا حينها عن "فيشي" ولا غيره"، مضيفة: "ورغم مشاركتكم في ​تشكيل الحكومة​ إلا أن سياستكم التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فلا تستغربوا إقالتها".

ولفتت إلى "أننا لن نتسابق معك في كيل الاتهامات، ف​اللغة​ التي تستخدمها أنت هي استمرار لمفردات التخوين التي تكيلونها بلا حساب ضد كل من يختلف معكم ويرفض انقلابكم على الشرعية وتساوقكم مع صفقة القرن".