النشرة: ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بنسبة 5 بالمئة

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن "سعر صرف ​الدولار​ مقابل ​الليرة السورية​ في السوق السوداء يشهد ارتفاعا منذ 20 من الشهر الجاري وقد ارتفع من 500 ليرة مقابل الدولار الى 525 ليرة مقابل الدولار مرتفعا بذلك 5 في المئة في غضون عشرة ايام".

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