حماس: غزة قادرة أن تلقن الاحتلال وأعوانه دروسا قاسية في أي معركة قادمة

لفت القيادي في حركة "حماس" ​مشير المصري​ إلى أن "مسيرات العودة متصاعدة بأدواتها السلمية والخشنة لممارسة ضغط حقيقي على ​الاحتلال الاسرائيلي​ الذي يتحمل تداعيات استمرار الحصار على ​قطاع غزة​"، مؤكداً أن "​الشعب الفلسطيني​ بقطاع غزة يستحق ​الحياة​ بلا حصار اسرائيلي ولن يخضع لحصار رئيس الوزراء الاسلرائيلي ​بنيامين نتانياهو​".

ولفت الى ان "غزة قادرة على أن تلقن الاحتلال وأعوانه دروسا قاسية في أي معركة قادمة"، مشيراً إلى "مواصلة الحراك البحري ضمن مسيرات العودة المتواصلة ولن نخضع لكل محاولات المساومة والابتزاز الاسرائيلي من خلال المنحة القطرية".

وعبر المصري عن "رفض حماس أي خطوات أحادية وانفرادية والذهاب لتشكيل ​حكومة​ حزبية انفصالية"، ورأى انه "يشكل خطوة مشبوهة تعزز الانقسام وانفصال غزة عن ​الضفة الغربية​".