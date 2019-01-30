توفي الطفل فرح جو خليل (8 سنوات) في ​مستشفى الكرنتينا​ الحكومي، الذي كان في حالة غيبوبة تامة لتنشقه الدخان الكثيف جراء الحريق الذي اندلع داخل منزل اهله في ​الكسليك​ ليل الأحد الماضي، وتسبب بوفاة شقيقه الطفل دافيد (4 سنوات) ووالدته أنستازيا.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل بعد شقيقه ووالدته إختناقاً لتنشقه الدخان الكثيف جراء حريق منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.