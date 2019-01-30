بو عاصي: وفّرنا اماكن بديلة لـ 90 في المئة من الاولاد ولا للتضييق على اموال الشؤون

توجه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، الى التجمع الذي اقامه أمام الوزارة اليوم، بعض عائلات ذوي الحاجات الخاصة الذين كانوا يستفيدون من خدمات "مركز ميريم" التابع لمؤسسة الكفاءات واعلنت ادارته توقف العمل فيه، مشيرا الى ان "اولادكم هم اولادي، وافضل حل هو ان تعيد المؤسسة فتح ابوابها، ولكن لا يمكن فرض ذلك عليها. الكفاءات من انجح وأكفأ جمعيات لبنان واتفهمها، ولا يمكن ان الومها ان لم يعد لديها امكانات مالية، فهي في حاجة الى الاموال كي تستمر برسالتها. وحين نتأخر كدولة لبنانية على المؤسسات بالدفع اشهرا عدة تختنق ماديا. وللاسف، اول من اقفل ابوابه "مركز ميريم" التابع للكفاءات، لذا علينا ان نعي خطورة هذا الامر ونتخذ الخطوات اللازمة كي يكون هذا آخر مركز يقفل ابوابه".

وأبلغ بو عاصي الاهالي أنه "زار منذ يومين وزير المال الذي يعي خطورة هذه المشكلة، وقد اعلمه ان المستحقات المالية لأول 6 اشهر من العام 2018 مؤمنة وستدفع في خلال اسبوعين". مؤكدا ان "علينا ايجاد بدائل بالكلفة نفسها كي نوفر التعليم للاولاد، وقد تمكنا من توفير مراكز لزهاء 90 في المئة من اطفال "مركز ميريم" - الكفاءات، وعلى الاهل ان يتعاونوا ويقبلوا بانتقال اولادهم الى مؤسسات جديدة، ونحن مستمرون في البحث عن اماكن للباقين. والادارة المختصة تتابع الموضوع بشكل متواصل لتضع الاطفال في مدارس تناسب درجة مرضهم وواقعهم الجغرافي وعمرهم وستتواصل مع الاهالي لتنسيق الخطوات".