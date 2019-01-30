يوسف العبسي: الجامعة اللبنانية هي وجه وطني لا يجوز التفريط به

شدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك ​يوسف العبسي​ خلال استقباله رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد أيوب​ على "أهمية دور الجامعة اللبنانية في تعميم ثقافة العلم والتنشئة الوطنية"، معتبرا أن "الجامعة اللبنانية هي وجه وطني لا يجوز التفريط به ولا تشويهه، بل المحافظة عليه على أساس أنه عنوان التقدم في الدول وتحديد مستوى شعوبها".

كما نوه بالجهود المبذولة لتحقيق الأفضل والانتقال بالجامعة إلى مصاف ​الجامعات​ العالمية.

بدوره شرح أيوب للبطريرك العبسي آلية العمل في الجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أنها "المؤسسة الوحيدة التي تطبق اللامركزية الإدارية بمفهومها الديموقراطي والأكاديمي"، مشيراً إلى أن "العام الماضي شهد نقلة نوعية في أروقة العمل الجامعي بعدما تمكن مجلس الجامعة من تسديد ما نسبته 60% من العجز، على أمل تسديد النسبة المتبقية خلال العام الجاري".

وأكد أن "الجامعة تعمل على تحقيق التوازن والبحث العلمي في مجالات عدة لتحسين أوضاع ​الطلاب​ والأساتذة الذين عانوا ضائقة بسبب عصر النفقات الذي استمر طيلة أشهر طويلة"، مشيراً إلى أن "نجاح مجلس الجامعة في رفع الظلم عن الأساتذة العاملين من خلال تسجيلهم في ​الضمان الاجتماعي​ للاستفادة من تقديماته".

وأوضح أيوب "آلية العمل على تنفيذ المجمعات الجامعية في جبيل وعكار وزحلة بالتعاون مع ​الوكالة الفرنسية للتنمية​، وهذا مشروع حيوي يهم كل المواطنين على حد سواء"، طالباً من العبسي "تقديم الدعم المعنوي لتحقيق هذا الهدف، لا سيما في عاصمة الكثلكة حيث الحاجة ماسة إلى توسيع المباني لاستيعاب العدد المتزايد من الطلاب".