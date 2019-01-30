أحمد الحريري: غياب الدولة والمحاسبة زاد منسوب الفساد

أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري على "دقة المرحلة التي تحتم على الجميع توحيد الجهود لتشكيل حكومة تكون على قدر التحديات الاقتصادية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري صبر 9 أشهر، وهو اليوم يحاول تشكيل الحكومة في هذا الأسبوع الذي سمي أسبوع الحسم".
ورأى الحريري خلال جولة له في طرابلس إن "غياب الدولة والمحاسبة زاد منسوب الفساد حتى أصبح "ترند" في هذه الأيام"، داعيا إلى "محاسبة كل فاسد من أجل إعطاء الأمل للشباب اللبناني الذي أعطى الأحزاب السياسية فرصتها الأخيرة في الانتخابات النيابية"، مشيرا إلى "أن الخصخصة جزء من مكافحة الفساد، ولا سيما في قطاع الكهرباء"، مشددا على "أن البلد يمر بظرف دقيق واستثنائي يحتم علينا الحكمة والتفكير بعقل بارد وبأن نزين الامور في ميزان الذهب"، مؤكدا أن "الحريري يقوم بمحاولة أخيرة لتشكيل الحكومة من خلال مشاوراته"، ولافتا إلى أن "الحكومة غطاء سياسي للبلد، والحريري يسعى اليوم بإيجابية، واضعا نصب عينيه مصلحة البلد وكيفية مواجهة الازمة الاقتصادية والمعيشية والمالية".
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