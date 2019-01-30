النشرة: اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة باشرت درس مشروع تسوية مخالفات البناء

أفادت مراسلة "الشنرة" في ​المجلس النيابي​، بأنّ "اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابة المشتركة، باشرت درس مشروع تسوية مخالفات البناء، بحضور ممثّلي الإدارات والوزارات المعنيّة". وبيّنت أنّه "تمّ الاتفاق على موعد ثابت لاجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى التوافق على إعادة صياغة الأسباب الموجبة، بما يتناسب مع الحاجات الضرورية والملحّة الّتي يعالجها القانون".

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