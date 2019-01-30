أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "الاتصالات جارية في شأن تشكيل الحكومة حول كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وبعض اللمسات على بعض الحقائب".
وكشف بري خلال لقاء الاربعاء النيابي أنه "حصل اتصالات ليل امس وبشائر خير لكن تبقى اشكالية صغيرة حول ما اذا كان سيحضر ممثل اللقاء التشاوري اجتماع كتلة لبنان القوي".
وكان بري قد اعلن خلال جلسة هيئة مكتب المجلس أن "هناك تسعة بنود على جدول اعمال الجلسة العامة وسيحدد موعدها لاحقاً".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: هناك 9 بنود على جدول اعمال الجلسة العامة وسيحدد موعدها لاحقاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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