بري: هناك 9 بنود على جدول اعمال الجلسة العامة وسيحدد موعدها لاحقاً

أكد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أن "​الاتصالات​ جارية في شأن ​تشكيل الحكومة​ حول كيفية تمثيل ​اللقاء التشاوري​ وبعض اللمسات على بعض الحقائب".

وكشف بري خلال لقاء الاربعاء النيابي أنه "حصل اتصالات ليل امس وبشائر خير لكن تبقى اشكالية صغيرة حول ما اذا كان سيحضر ممثل اللقاء التشاوري اجتماع كتلة ​لبنان القوي​".

وكان بري قد اعلن خلال جلسة هيئة مكتب المجلس أن "هناك تسعة بنود على جدول اعمال الجلسة العامة وسيحدد موعدها لاحقاً".