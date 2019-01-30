النشرة: لجنة تكنولوجيا المعلومات حثت الوزارات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية

ذكرت مراسلة "النشرة" في ​مجلس النواب​، أنّ "لجنة تكنولوجيا المعلومات عقدت جلسة برئاسة رئيسها النائب ​نديم الجميل​، الذّي لفت إلى أنّ الجلسة كانت لمناقشة المراسيم التطبيقية والإجراءات الّتي يجب أن تتّخذها الوزارات المعنيّة، لتطبيق القانون المتعلّق بالمعاملات الإلكترونية، والحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي".

وأوضح الجميل أنّ "القانون أصبح ساري المفعول، وحتّى الآن لم تتّخذ الوزارات الإجراءات التنفيذية والمراسيم التطبيقية للقانون، فجاء الاجتماع لحثّها على اتخاذ الإجراءات اللازمة والإسراع بالمعاملات لتطبيق هذا القانون".