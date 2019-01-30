حماده إعترض على إعطاء كهرباء لبنان سلفة بمبلغ 2700 مليار ليرة

أعلن عضو هيئة مكتب ​المجلس النيابي​ وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ مروان حماده "إعتراضه على إعطاء مؤسسه ​كهرباء لبنان​ سلفة بمبلغ 2700 مليار ليرة، قبل اتخاذ القرار في شأن إعلان الهيئة الناظمة ل​قطاع الكهرباء​ وتشكيل مجلس الادارة".

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