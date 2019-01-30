خليل التقى مساعد وزير الخزانة الأميركية وأكدا ضرورة وجود حكومة

التقى وزير المالية ​علي حسن خليل​ مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة ​تمويل الإرهاب​ مارشال بيليغسلي، وعرض معه للوضع العام. وجرى تأكيد ضرورة إقرار موازنة في أقرب فرصة والعودة إلى الانتظام المالي، لاسيما على ضوء الإصلاحات التي تتضمنها ​الموازنة​ والتي ستمكّن ​لبنان​ من الإفادة من ​مؤتمر سيدر​. كما جرى تأكيد ضرورة وجود ​حكومة​ للحفاظ على الاستقرار وتحصينه.

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