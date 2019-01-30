لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي في تصريح له بعد لقاء الاربعاء المنعقد في عين التينة برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "هناك تباشير خير في تأليف الحكومة ولكن ثمة اشكالية اين سيكون ممثل "اللقاء التشاوري" في تكتل "لبنان القوي" ام لا"ن مشيراً إلى أن "بري بري لم يتطرق خلال لقائه مع النواب إلى مسألة تخصيص أو توزيع الحقائب وقال ان بعض اللمسات على بعض الحقائب دون التطرق إلى بعض التفاصيل".
وأشار إلى أن "بري يعتبر ان الاتصالات التي حصلت تركزت على نقطتين هما كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وبعض اللمسات على بعض الحقائب"، لافتاً إلى أن "النقطة الاولى كيفية تمثيل وليس اقرار تمثيل "اللقاء التشاوري".
وأضاف بزي: "تم التطرق الى بعض الاجتهادات الدستورية والتشريعات وهناك تشريعات ومشرعين كبار يعتبرون أن بامكان الحكومة المستقيلة ان تجتمع لتعالج الامور العادية، والبند الاول فيها يكون الموازنة"، مؤكداً أن "موضوع تحديد الجلسة يعود قصراً لرئيس مجلس النواب وليس لهيئة المجلس وهناك 9 بنود يرغب بري الدعوة اليها ولم تحدد حتى الآن هناك 6 مشاريع قوانين و3 اقتراحات قوانين".
كانت هذه تفاصيل خبر بزي: الاتصالات تتركز على كيفية تمثيل "اللقاء التشاوري" لا الاقرار به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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