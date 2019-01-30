أوضح رئيس بلدية الضبيه عوكر قبلان الأشقر حارة البلانة، انه "يبقى على مسافة من جميع اهالي البلدة الذين يتمتعون بنظره بكافة الحقوق بالتساوي".
ولفت في تصريح الى أن "البلدية تقف على الحياد بموضوع تركيب مولدات كهربائية في النطاق البلدي و يقتصر دورها على تطبيق القانون".
وأفاد رئيس البلدية ان "اي اشكال مسلح او تدخل سياسي لم يحصل في هذا الموضوع الذي يبقى اختلافا في وجوهات النظر وهو عادي في اطار المضاربة المشروعة"، مشددا على أنه "حريص على تطبيق القانون والقرارات والتعاميم الصادرة عن كل من وزارتي الصناعة والتجارة والطاقة والمياه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الضبية: نقف على الحياد في تركيب المولدات وحريص على القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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