فلحة يناقش مع وفد من مخرجي الصحافة والغرافيك ديزاين انشاء اتحاد نقابات المهن الاعلامية

استقبل المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة نقيب مخرجي الصحافة والغرافيك ديزاين علي كمال الدين وأمين السر آرنست البعقليني وامين الاعلام ناصر قواص، وتم البحث في مواضيع عدة تهم النقابة وعملها، فضلا عن محاولات إنقاذ الصحف والمجلات الورقية من الوضع الحالي.
وقد ناقش المجتمعون البند الخاص بالنقابة لدى لجنة الاعلام النيابية، وهو إدراج اسم المخرج المسؤول على كل مطبوعة تصدر في لبنان، بالاضافة الى تفعيل العمل لانشاء اتحاد نقابات المهن الاعلامية وخطط التطوير والعمل لإعادة الانطلاق بالمشروع الذي أرسله وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي الى رئاسة الحكومة.
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