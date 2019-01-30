كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن السلام مع "طالبان": الحرب مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في أفغانستان مستمرة، مضيفا: "لكن الشعب الأفغاني يريد إنهاء تلك الحرب الأبدية".

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء 30 يناير الجاري: "سوف نرى قريبا ما إذا كانت محادثات السلام ستنجح في إيقاف الحرب أم لا".

وقال كبير مفاوضي حركة طالبان شير محمد عباس ستانكيزاي، الذي قاد المحادثات مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة جادة للغاية في سحب قواتها من أفغانستان، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من محادثات السلام ستعقد في 25 فبراير المقبل".

وكان المبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، أعلن أن المسؤولين الأمريكيين وحركة "طالبان" توصلوا لإطار مبدئي للعمل نحو التوصل لاتفاق للسلام ينهي الصراع بين الحركة وحكومة كابول. وقال خليل زاد، في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين "لدينا مسودة لإطار العمل الذي يتوجب تجسيده قبل أن يتحول لاتفاق".

وتابع خليل زاد أن "طالبان التزمت، بشكل مرض لنا، بالقيام بما يلزم لمنع تحول أفغانستان لمنصة للإرهابيين الدوليين".

وقال مسؤول حكومي أمريكي كبير، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ملتزمة بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، بعد حرب دامت 17 عاما.

ونقلت وكالة "جمهور" للأنباء، عن سيد أكبر آغا المسؤول السابق في حركة "طالبان" قوله إنه "خلال اجتماع قطر تقرر إقامة الجولة المقبلة بين المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان خليل زاد، وممثلي طالبان أواخر شهر فبراير/ شباط، مؤكدا أنه "في سبيل طمأنة طالبان ستبدأ الحكومة الأمريكية في سحب قواتها من أفغانستان في بداية الشهر، أو قبل أيام من انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات".

وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني، أن قضية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان أمر قابل للنقاش، مشددا على أن حكومته ستحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة.

وقال غني، في خطاب موجه للشعب الأفغاني، الاثنين الماضي: "يمكن مناقشة انسحاب القوات الأجنبية، سنحاول خفض عدد القوات الأجنبية إلى الصفر على أساس خطة منظمة".

واستمرت مباحثات السلام بين المبعوث الأمريكي وممثلي حركة "طالبان" الأفغانية لمدة 6 أيام، واختتمت أعمالها يوم السبت 26 يناير الجاري، ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية في 25 فبراير المقبل.