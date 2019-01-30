كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول دولة فضائية تخطط للسيطرة على كوكب الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول في أول دولة فضائية عن خطط غير مسبوقة ستؤثر على جميع سكان كوكب الأرض.

وقال وزير مالية دولة أسغارديا الفضائية الناشئة، ليون شبيلسكي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن دولته تخطط حاليا لإطلاق نحو 10 آلاف قمر صناعي التي ستغطي كوكب الأرض بشكل كامل.

وتأسست دولة أسغارديا، عام 2016، كمشروع إنساني من قبل العالم الروسي الأذربيجاني، إيغور أشوربيلي، وهي عبارة عن قمر صناعي عملاق يدور حول الأرض.

وتهدف تلك الدولة إلى كسر فوارق الحدود والجغرافيا السياسية واستكشاف المساحات القريبة ما بين الأرض والفضاء، وإمكانية العيش بسلام فيها، حتى تصل لإقامة مستعمرات في الفضاء.

وتقدم دولة أسغارديا الناشئة بطلب للانضمام إلى الأمم المتحدة، خاصة بعدما وصل أعضائها نحو مليون نسمة، فيما يسكن فيها فعليا نحو 18 ألف نسمة، بحسب ما ورد على موقعها.

وأوضح وزير المالية الأسغاردي أن تلك الأقمار الصناعية سيمكنها أن توفر إنترنت مجاني تقريبا لجميع سكان كوكب الأرض.

أما عن مصدر تمويل ذلك المشروع العملاق، فقال المسؤول الأسغاردي إنه سيتم تمويله من قبل رسوم المواطنة، التي دفعها المواطنين الأسغارديين الجدد، والذي يبلغ 100 يورو تقريبا.

وأوضح أن خدمات الإنترنت التي ستغطي كل العالم، يمكن أن يتم تخصيصها أيضا مقابل رسوم شهرية لا تتخطى الدولار أو الدولارين شهريا تقريبا.

وشارك شبيلسكي لأول مرة هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، مشيرا إلى أن عدد كبير من المستثمرين البارزين في العالم، أبدى رغبة كبيرة في المشاركة بمشاريع كبرى بدولة أسغارديا.